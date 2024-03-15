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Второй вратарь "Карабаха" - о Лунёве: он поразил спокойствием, как он выбирает позицию, ловит мячи – это просто топ

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Второй голкипер азербайджанского "Карабаха" Амин Рамазанов высказался об Андрее Лунёве.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы с ним хорошо общаемся, он один из самых близких для меня партнёров. Хотя у нас в целом отличный коллектив – нет коалиций, все за одну идею. Лунев поразил спокойствием, как он выбирает позицию, ловит мячи, техника – это просто топ. Человек не мог просто так попасть в Германию", - цитирует Рамазанова "Кик".

В текущем сезоне Андрей Лунёв провел за азербайджанский "Карабах" 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча и восемь раз сохранил свои ворота сухими. Ранее голкипер выступал за немецкий "Байер", "Уфу", "Торпедо" и петербургский "Зенит". После 26-ти сыгранных туров команда российского вратаря лидирует в турнирной таблице чемпионата Азербайджана и опережает ближайшего преследователя "Сумгаит" на 24 очка. Сегодня, 14-го февраля "Карабах" играет с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы, Андрей Лунев начал матч с первых минут.

Карабах Лунев
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