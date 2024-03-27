"Кокорин сейчас играет, наверное, получает не те деньги, которые бы он хотел, но получает удовольствие и вряд ли уже думает о чём-то серьёзном в футбольной карьере", - цитирует Булыкина Metaratings.
Права на Александра Кокорина принадлежат итальянской "Фиорентине", однако нападающий выступает на правах аренды за кипрский "Арис". В текущем сезоне форвард отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами в 25-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 900 тысяч евро. Ранее Кокорин выступал за "Спартак", "Динамо", "Зенит" и "Сочи". На счету нападающего 48 матчей за сборную России и 12 забитых голов.
Булыкин: Кокорин сейчас вряд ли уже думает о чем-то серьезном в футбольной карьере
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем "Ариса" Александре Кокорине.
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