"Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали и ещё долго не будут. Это очень здорово и шикарно! Тем более прошли довольную сильную Грецию, которая ранее разгромила Казахстан", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 26-го марта сборная Грузии одержала победу над Грецией в финале стыковых матчей (0:0, 4:2 - пен.) и вышла в финальную часть Евро-2024. Ранее сборная Греции обыграла Казахстан со счетом 5:0. Турнир сборных состоится этим летом, сборная Грузии сыграет в группе с Португалией, Чехией и Турцией. Всего в турнире примут участие 24 национальные команды, игры пройдут в Германии.
Мостовой: рад за сборную Грузии, там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали и ещё долго не будут
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал попадание Грузии на Евро-2024.
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