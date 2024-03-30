"Если играть в Азербайджане и в еврокубках, то, конечно, лучше в "Карабахе", нежели сидеть 3-м или 4-м вратарем в "Ньюкасле". Возможно, в 36 лет захочется посмотреть на Англию. Тогда можно и присесть на скамейку посмотреть", - цитирует Лунева Sport24.
Ранее Андрей Лунев признавался, что в период игры за немецкий "Байер" он мог перейти в английский "Ньюкасл". В текущем сезоне российский голкипер провел за азербайджанский "Карабах" 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в один миллион евро. Контракт Андрея Лунева с клубом истекает по окончании текущего сезона. "Карабах" стал чемпионом Азербайджана в этом сезоне.
Лунев: лучше играть в "Карабахе", чем сидеть четвертым вратарем в "Ньюкасле"
Голкипер "Карабаха" и сборной России Андрей Лунев рассказал о том, почему не перешел в английский "Ньюкасл".
Фото: GETTY IMAGES