Как утверждает Legalbet, руководство "Нефтчи" разочаровано работой главного тренера команды Миодрага Божовича. Сообщается, что в азербайджанском клубе недовольны результатами в нынешнем сезоне, которая, как ожидалось, должна была прервать гегемонию "Карабаха", выигрывающего золото чемпионата страны в 9 из 10 последних сезонах.
55-летний специалист возглавил клуб из Баку в декабре 2023 года. По итогам 28 туров первенства Азербайджана "Нефтчи" набрал 43 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Карабаха", который уже гарантировал себе чемпионский титул, составляет 26 баллов.
Источник: в "Нефтчи" разочарованы работой Божовича
Руководство "Нефтчи" разочаровано работой наставника азербайджанской команды Миодрага Божовича
Фото: azerisport.com