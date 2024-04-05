Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
МарсельНе начат

Агент Лунёва: если "Карабах" и дальше будет так себя вести, будем рассматривать продолжение карьеры в другом клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент голкипера азербайджанского "Карабаха" Андрея Лунёва Антон Смирнов прокомментировал карьерную ситуацию вратаря сборной России.
Фото: Getty Images
- Мы с уважением относимся к "Карабаху" и открыты для переговоров. Но если "Карабах" и дальше будет так себя вести и относиться к своему футболисту, который внёс в успехи клуба в текущем сезоне серьёзный вклад, разглашая нюансы переговорного процесса и оказывая давление через прессу, мы всерьёз будем рассматривать варианты продолжения карьеры в другом клубе, - передаёт слова Смирнова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что сторона Андрея Лунёва попросила руководство "Карабаха" существенно увеличить заработную плату российского вратаря. Футболист подписал контракт с клубом из Агдама в августе 2023 года и быстро застолбил за собой место основного голкипера. С Лунёвым в воротах "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а также досрочно, за 8 туров до финиша, выиграл национальный чемпионат Азербайджана.

Действующий контракт Лунёва с "Карабахом" истекает в июне 2024 года.

Карабах Андрей Лунев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится