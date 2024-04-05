- Мы с уважением относимся к "Карабаху" и открыты для переговоров. Но если "Карабах" и дальше будет так себя вести и относиться к своему футболисту, который внёс в успехи клуба в текущем сезоне серьёзный вклад, разглашая нюансы переговорного процесса и оказывая давление через прессу, мы всерьёз будем рассматривать варианты продолжения карьеры в другом клубе, - передаёт слова Смирнова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что сторона Андрея Лунёва попросила руководство "Карабаха" существенно увеличить заработную плату российского вратаря. Футболист подписал контракт с клубом из Агдама в августе 2023 года и быстро застолбил за собой место основного голкипера. С Лунёвым в воротах "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола пробился в 1/8 финала Лиги Европы, а также досрочно, за 8 туров до финиша, выиграл национальный чемпионат Азербайджана.
Действующий контракт Лунёва с "Карабахом" истекает в июне 2024 года.
Агент Лунёва: если "Карабах" и дальше будет так себя вести, будем рассматривать продолжение карьеры в другом клубе
Агент голкипера азербайджанского "Карабаха" Андрея Лунёва Антон Смирнов прокомментировал карьерную ситуацию вратаря сборной России.
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