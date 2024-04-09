"Слуцкий - большой молодец, его успехи в Китае радуют. Думаю, это будет прекрасной рекламой для российских специалистов за рубежом. В чемпионате Китая немало команд, которые тоже очень хотят побеждать", - цитирует Пименова "Матч ТВ".
В пятом туре китайской Суперлиги "Шанхай Шэньхуа" одержал победу над "Ухань Фри Таунс" со счетом 4:1. Это шестая победа команды Леонида Слуцкого подряд. Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Под руководством российского специалиста команда стала обладателем Суперкубка Китая. После пяти сыгранных туров "Шанхай Шэньхуа" занимает первое место в турнирной таблице китайского чемпионата с 15-ю очками. Последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин", с которым специалист вылетел в Первую Лигу, а позже был уволен.
Пименов: Слуцкий - большой молодец, его успехи в Китае радуют, это будет прекрасной рекламой для российских тренеров
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
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