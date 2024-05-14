Сербский тренер Владимир Ивич, работавший ранее в России во главе "Краснодара", может стать новым главным тренером турецкого "Фенербахче". Как сообщает "РБ Спорт", Ивич уже встречался со спортивным директором "Фенербахче" Марио Бранко, а на встрече обсуждалась вероятность назначения Ивича в команду.
Владимир Ивич является безработным с марта 2024-го года, когда на посту главного тренера "Краснодара" его сменил Мурад Мусаев. Под управлением Ивича "быки" ушли на перерыв в РПЛ в статусе "зимнего чемпиона". Ранее интерес к кандидатуре сербского тренера приписывали московскому "Спартаку".
"РБ Спорт": экс-наставником "Краснодара" Владимиром Ивичем интересуется "Фенербахче"
Бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич может стать новым рулевым турецкого "Фенербахче".
Фото: "Матч ТВ"