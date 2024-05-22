"Не вижу ничего сенсационного в успешной работе Слуцкого в Китае. Человек, который приводил к чемпионству ЦСКА, выигрывал неоднократно кубки, тренировал сборную России, поработал в Нидерландах, Англии, не может быть плохим тренером. Слуцкий - квалифицированный специалист, способный создать хорошую команду. Просто долгое время находился вне футбола, вот это меня удивляло. Когда он не работал. А то, что он успешно тренирует китайский клуб, в порядке вещей", - заявил Балахнин.
"Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого с января 2024-го года является россиянин Леонид Слуцкий, возглавляет турнирную таблицу Китайской Суперлиги. В активе команды 33 очка в 13-ти матчах. Беспроигрышная серия "Шанхая" Слуцкого составляет 14 матчей. В дебютной игре в Китае Слуцкий завоевал Суперкубок страны, его команда одолела "Шанхай Порт" (1:0).
Суперкубок Китая стал первым трофеем Леонида Слуцкого, выигранным за пределами России. Ранее он трижды становился чемпионом России с ЦСКА и по два раза брал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Леонид Слуцкий работал в Англии и Нидерландах, где тренировал "Халл Сити" и "Витесс".
Источник: "РБ Спорт"
Балахнин: не вижу ничего сенсационного в успехах Слуцкого в Китае - человек приводил ЦСКА к чемпионству
Российский тренер Сергей Балахнин оценил выступления "Шанхая Шэньхуа" под управлением экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.
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