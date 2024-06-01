По информации источника, Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в "Ференцвароше". Представители белорусского специалиста предлагают его кандидатуру руководству венгерского клуба.
Напомним, что 30-го мая екатеринбургский "Урал" объявил об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко после поражения от тольяттинского "Акрона" в первом переходном матче со счётом 0:2. По итогам сезона-2023/2024 "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах.
Ранее Виктор Михайлович возглавлял московский ЦСКА, "Краснодар", "Уфу", "Кубань" и белорусский "БАТЭ". Специалист был главным тренером "шмелей" с лета 2022 года. Гончаренко является обладателем Суперкубка России в составе "армейцев", а также шестикратным чемпионом Белоруссии.
Источник: "СЭ".
Источник: Гончаренко может возглавить "Ференцварош"
Российский тренер Виктор Гончаренко может возглавить венгерский "Ференцварош".
Фото: ФК "Урал"