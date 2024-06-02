"Проделана просто титаническая работа. Футболисты понимали, за что играют, во что играют. Это заслуга Анчелотти, который грамотно менял игроков, чтобы все могли получать практику, и было меньше обиженных. Винисиус при нем расцвел. Он плодотворно провел этот сезон. Теперь напрашивается вопрос – зачем было покупать Мбаппе? Только если в середину поля", - поделился мнением эксперт.
Сегодня, 2 июня, авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что 25-летний нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе подписал соглашение с "Реалом". По его информации, клуб официально объявит о переходе игрока на следующей неделе.
В прошедшую субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" прошел финал Лиги чемпионов. В решающей игре столкнулись мадридский "Реал" и "Боруссия Дортмунд". В первом тайме немецкий клуб упустил несколько возможностей открыть счет, во второй половине королевский клуб забил победный гол. После передачи Тони Крооса с углового капитан "сливочных" Даниэль Карвахаль головой перевел мяч в ворота. Под занавес матча Жуниор Винисиус с передачи Джуда Беллингема отправил еще один мяч в ворота дортмундцев. Для "Реала" эта победа в Лиге чемпионов стала 15-й в истории.
Источник: "Евро-Футбол"
Эксперт Масалитин: зачем "Реалу" покупать Мбаппе? Только если в середину поля
Футбольный эксперт Валерий Масалитин задался вопросом, зачем мадридскому "Реалу" нападающий Килиан Мбаппе, если команда без него выиграла кубок Лиги чемпионов.
Фото: социальные сети Килиана Мбаппе