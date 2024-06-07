"Болельщики возмущались, особенно когда эту сумму перевели в тенге. Реакция была преимущественно негативная. Резонанс был такой, что Федерации футбола Казахстана пришлось выступить с заявлением, утверждая, что данная сумма существенно завышена. Хотя, в принципе, я могу представить, что зарплата у Черчесова именно такая", - цитирует слова журналиста "Чемпионат".
Пресс-служба казахстанской сборной объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной 3 июня. Российский специалист подписал контракт на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления ещё на два года по обоюдному согласию сторон. Официальный дебют Черчесова должен состояться 6 сентября в домашнем матче против Норвегии в рамках Лиги наций.
Напомним, что ранее Станислав Саламович тренировал национальную сборную России на протяжении 5 лет, с которой смог добиться исторического достижения, дойдя до 1/4 на домашнем Чемпионате мира в 2018 году.
Журналист Сабитов - о зарплате Черчесова: болельщики возмущались, особенно когда эту сумму перевели в тенге
Журналист спортивного издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал о реакции казахстанских болельщиков на зарплату Станислава Черчесова - нового главного тренера сборной Казахстана.
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