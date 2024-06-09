- Контракт со "Сталью" рассчитан до лета 2025 года, еще на сезон. Если поступят предложения, естественно, клуб будет их рассматривать продажу Ильи. Как говорит клуб, есть интерес из Германии, топовых чемпионатов, но конкретики пока нет.
Илья Шкурин, выступающий на позиции центрального нападающего, перебрался в "Сталь" в качестве свободного агента. В этом сезоне 24-летний белорусский форвард провел за польскую команду 35 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Напомним, Шкурин принадлежал московскому ЦСКА с 2020 по 2024 год. За этот период игрок провел за "армейцев" 19 матчей и забил 3 гола.
Источник: "РБ Спорт"
Агент экс-форварда ЦСКА Шкурина: есть интерес из Германии и топовых чемпионатов
Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего "Стали" Ильи Шкурина, рассказал об интересе к экс-игроку московского ЦСКА.
Фото: ФК "Сталь"