"Мы уже обсуждали вопрос о том, не следует ли снова допустить к нашим соревнованиям юношеские сборные России. В конце концов, почему это должно касаться детей, которые еще не могут пойти на выборы в своей стране? Но на данный момент для этого нет никакой возможности, потому что некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств", - сказал Чеферин.
Ранее на повестке дня стоял вопрос об участии сборной России до 17 лет в международных соревнованиях. Исполком изначально дал положительный ответ, но потом изменил свое решение, объяснив это так: "не удалось найти технического решения, позволяющего российским командам играть".
Как уточняет Telegram-канал "Первый спорт", в уставе ФИФА говорится, что на футбольные федерации стран никто не может оказывать давление. В противном случае сборную этой страны должны отстранить от международных турнирах. Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России от участия в чемпионатах мира и Европы, а также запретили российским клубом играть в Лиге чемпионов и других престижных европейских турнирах.
Источник: "РИА Новости"
УЕФА пришлось отстранить сборную России до 17 лет от турниров из-за политиков
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал недопуск юношеских сборных России к международным соревнованиям.
Фото: пресс-служба УЕФА