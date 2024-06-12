"Да, Курбан Бердыев будет работать в Азербайджане. Он согласовал условия с командой "Туран Товуз", - цитирует Хасанли "СЭ".
Последним местом работы Курбана Бердыева было махачкалинское "Динамо", которое специалист покинул по окончании первого круга Первой лиги - команда шла на первом месте в турнирной таблице. Ранее специалист возглавлял "Сочи", "Ростов", "Рубин", "Кайрат" и ещё ряд российских и зарубежных клубов.
По итогам сезона-2023/2024 "Туран Товуз" занял шестое место в турнирной таблице азербайджанского чемпионата - команда набрала 48 очков в 36-ти встречах.
В Азербайджане подтвердили, что Курбан Бердыев возглавит "Туран Товуз"
Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли подтвердил, что в ближайшее время Курбан Бердыев возглавит азербайджанский "Туран Товуз".
Фото: ФК "Рубин"