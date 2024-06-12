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Севикян - о переходе в "Ференцварош": нужно было быстро принять решение, так как и из других команд был интерес

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Полузащитник Эдгар Севикян рассказал о своём переходе из "Пари НН" в "Ференцварош".
Фото: GETTY IMAGES
"Первые контакты с "Ференцварошем" произошли после завершения осенней части сезона, но там не было никакой конкретики. Уже ближе к сборам появились детали, нужно было быстро принять решение, так как и из других команд был интерес", - цитирует Севикяна "СЭ".

Эдгар Севикян перешёл в венгерский "Ференцварош" из "Пари НН" в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро. В завершившемся сезоне полузащитник провёл в сумме за оба клуба 40 матчей и отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро.

По итогам сезона-2023/2024 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии - команда набрала 74 очка в 33-х встречах и обогнала своего ближайшего преследователя - "Пакш" на 16 очков.

Эдгар Севикян Ференцварош Нижний Новгород
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