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Курбан Бердыев прибыл в Баку и подписал контракт с "Тураном"
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Курбан Бердыев прибыл в Баку и подписал контракт с "Тураном"
Экс-главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подписал контракт с азербайджанским клубом "Туран".
Фото: Getty Images
"Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Контракт заключен по системе 2+1. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды", - приводит слова спортивного директора "Турана" Самеда Насибова
Sport24
.
Курбан Бердыев является двукратным чемпионом России (2008, 2009) во главе "Рубина". Помимо казанцев, в России 71-летний специалист возглавлял "Сочи" и "
Ростов
", а последним местом работы Бердыева было махачкалинское "
Динамо
". Клуб из столицы Дагестана завершил прошлый сезон на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги и напрямую квалифицировался в РПЛ.
В сезоне 2023/24 "Туран" занял 6-е место в итоговой таблице азербайджанской Премьер-лиги, набрав 48 очков в 36-ти встречах. Курбан Бердыев сменил во главе клуба азербайджанского тренера Айхана Аббасова.
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Курбан Бердыев
Сегодня, 19:57
Опубликовал:
Aslan Arshba
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