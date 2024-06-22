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Курбан Бердыев прибыл в Баку и подписал контракт с "Тураном"

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Экс-главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подписал контракт с азербайджанским клубом "Туран".
Фото: Getty Images
"Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Контракт заключен по системе 2+1. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды", - приводит слова спортивного директора "Турана" Самеда Насибова Sport24.

Курбан Бердыев является двукратным чемпионом России (2008, 2009) во главе "Рубина". Помимо казанцев, в России 71-летний специалист возглавлял "Сочи" и "Ростов", а последним местом работы Бердыева было махачкалинское "Динамо". Клуб из столицы Дагестана завершил прошлый сезон на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги и напрямую квалифицировался в РПЛ.

В сезоне 2023/24 "Туран" занял 6-е место в итоговой таблице азербайджанской Премьер-лиги, набрав 48 очков в 36-ти встречах. Курбан Бердыев сменил во главе клуба азербайджанского тренера Айхана Аббасова.

Курбан Бердыев
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