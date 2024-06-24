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Семин считает, что Бердыеву будет тяжело конкурировать с другими командами в Азербайджане

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу назначения Курбана Бердыева главным тренером "Турана".
Фото: ФК "Динамо-Махачкала"
"Бердыев — это тренер с большим опытом и большой квалификацией, но в Азербайджане сложно конкурировать с "Карабахом". Если Бердыев сможет составить конкуренцию, это будет неплохо", - цитирует слова Семина Metaratings. Также он отметил, что со знаниями Бердыева "Туран" "будет играть лучше".

Напомним, что ранее стало известно о назначении Бердыева на пост главного тренера "Турана", контракт был подписан по схеме "2+1".

Российский специалист известен по своей работе в российской премьер-лиге в таких клубах как "Рубин", "Ростов" и "Сочи". Последним место работы Бердыева стало махачкалинское "Динамо", где занимал должность советника президента клуба, а ранее был главным тренером команды.

В чемпионате Азербайджана-23/24 "Туран" занял итоговое 6 место, а чемпионом страны стал "Карабах".

Юрий Семин Курбан Бердыев Локомотив Динамо Махачкала
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