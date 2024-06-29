Основный голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа восстановился после травмы, и Лунин вновь станет вторым номером. Если Андрей не подпишет новый контракт с королевским клубом, то его могут выставить на трансфер, отмечается в сообщении.
По информации источника, "Пари Сен-Жермен" следит за ситуацией с голкипером сборной Украины. Парижан могут покинуть сразу два вратаря после того, как действие их контрактов 30 июня истекут - это костариканец Кейлор Навас и француз Александр Летелье.
Лидер чемпионата Франции в июне приобрел 25-летнего голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне в большинстве матчах в воротах парижан играл вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Голкипера сборной Украины Андрея Лунина признали худшим футболистом группового этапа чемпионата Европы.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: вратарь "Реала" Лунин может стать одноклубником Сафонова в "ПСЖ"
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов "ПСЖ", где уже числится российский голкипер Матвей Сафонов.
Фото: Global Look Press