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Месси: для меня это последний Кубок Америки
37-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем будущем в национальной команде в рамках Кубка Америки.
Фото: IMAGO
"Я наслаждаюсь этим моментом. Понимаю, как и Николас Отаменди или Ди Мария, что это последние битвы. Нелегко снова быть в финале, снова бороться за звание чемпиона. Это безумие, что сделал этот состав сборной Аргентины. Кубок Америки был сложным для нас, потому что команды были как никогда равны, а еще мы столкнулись с очень плохими полями и сильной жарой. Для меня это последний Кубок Америки", - сказал Месси.
Лионель в возрасте 19 лет дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году в товарищеском матче с Венгрией, выйдя со скамейки во втором тайме. Первым крупном международном турниром для Мессии стал чемпионат мира 2006 года, в первой игре аргентинец забил гол и сделал голевую передачу. Всего на счету Мессии 186 игр, 109 забитых мячей и 58 ассистов. В 2022 году футболист выиграл свой первый Кубок мира, который проходил в Катаре. В финальном поединке Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.
Кубок Америки в 2024 году проходит в США, сборная Аргентины с капитаном Лионелем Мессии вышла в финал, где сыграет с национальной командой Колумбии, матч состоится в ночь с 14 на 15 июля. В полуфинале аргентинцы обыграли сборную Канады (2:0), в этом матче Месси забил свой первый мяч на Копа Америки-2024. Колумбийцы прошли в финал, одержав победу над Уругваем (1:0).
Источник:
Mundo Deportivo
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Лионель Месси
Сборная Аргентины
Сегодня, 11:04
Опубликовал:
Артем Сазонов
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