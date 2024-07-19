"Если Миранчук понимает, что в Европе у него будет не так много практики, то почему бы и не поехать в MLS? Это интересная лига и хороший вызов. В MLS он будет Пеле. Там все, кто умеет обыгрывать и отдавать - Пеле. Алексей может спокойно и вообще не напрягаясь проявить себя", - цитирует Орещука Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в ближайшее время перейдёт в американский клуб "Атланта Юнайтед" за 11 миллионов евро, сообщалось, что россиянин уже дал согласие на переход. В завершившемся сезоне российский полузащитник провёл во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Орещук: в MLS Миранчук будет Пеле, он может проявить себя, даже не напрягаясь
Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном переезде полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в американский клуб "Атланта Юнайтед".
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