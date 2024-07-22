"Доволен ли я переходом Худякова? Как можно быть недовольным? Он попал в европейский клуб на хорошую зарплату, может сыграть в Лиге чемпионов", - цитирует Шпинёва "Матч ТВ".
Сегодня, 22-го июля, австрийский "Штурм" объявил о подписании экс-голкипера "Локомотива" Даниила Худякова на правах свободного агента, россиянин подписал контракт с клубом до лета 2028 года. Даниил Худяков провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 34 матча, пропустил 61 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в шести встречах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1 миллион евро. По итогам сезона-2023/2024 "Штурм" стал чемпионом Австрии, обогнав в турнирной таблице чемпионата "Ред Булл Зальцбург".
Агент Даниила Худякова доволен переходом голкипера в австрийский "Штурм"
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о переходе голкипера Даниила Худякова в австрийский "Штурм".
Фото: ФК "Штурм"