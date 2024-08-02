"Не думаю, что "Атланта" станет последним клубом в карьере Миранчука. Ему всего 28 лет. Он сможет долго играть за счет высокого футбольного интеллекта. Если говорить об РПЛ, то туда Алексей может вернуться в 33 года и будет одним из лучших в чемпионате", - заявил Камоцци.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел в "Атланту Юнайтед", которая выступает в американской МЛС. За трансфер 28-летнего игрока итальянская "Аталанта", по информации СМИ, получила 15 миллионов евро. В составе клуба из Бергамо Миранчук стал обладателем Лиги Европы по итогам прошлого сезона.
Со своим новым клубом Алексей Миранчук заключил контракт на 4 года с возможностью продления еще на 1 сезон. После 25-ти матчей "Атланта" занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС. В активе команды 28 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: не думаю, что "Атланта" - последний клуб Миранчука, он может вернуться в РПЛ в 33 и быть одним из лучших
Экс-советник Леонида Федуна в период президентства в "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед".
Фото: официальный сайт РФС