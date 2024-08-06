Вратарь "Ноа" забил победный гол в Лиге конференций со своей половины поля

Голкипер армянского клуба "Ноа" Огнен Чанчаревич забил гол в ворота греческого АЕКа со своей половины поля. Этот мяч стал победным для его команды.

Фото: сборная Армении

В рамках 1-го матча 3 раунда Лиги конференций армянский клуб "Ноа" принимал на своем поле АЕК. Счет во встрече открыли гости, голом у которых отметился Леви Гарсия. Хозяева еще в первом тайме смогли сравняться в матче благодаря усилиям Виржиля Пинсона. Во втором тайме на 67-й минуте голкипер "Ноа" Огнен Чанчаревич вывел свою команду вперед, нанеся удар из собственной штрафной. Точку в матче поставил Гонсалу Григориу - 3:1 в пользу армянской команды.



Ответный матч противостояния запланирован на 15 августа и стартует в 20:30 по московскому времени