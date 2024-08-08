"Мы по-прежнему в процессе оформления разрешения на работу для Алексея. Ожидаем, что он приступит к тренировкам с командой на следующей неделе", - цитирует неназванного представителя пресс-службы клуба "РИА Новости".
Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" этим летом за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок сборной России провел за клуб из Бергамо во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Миранчук стал обладателем трофея Лиги Европы УЕФА по итогам прошлого сезона.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт полузащитника с "Атлантой" рассчитан до конца 2027 года.
В американской "Атланте Юнайтед" рассказали, когда Алексей Миранчук приступит к тренировкам
В "Атланте Юнайтед" рассказали, когда российский полузащитник Алексей Миранчук приступит к тренировкам с командой.
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