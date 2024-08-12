Форвард сейчас выступает в чемпионате Польши за клуб "Видзев Лодзь". Главный тренер объявлял стартовый состав на матч с "Вроцлавом", в списке Хамулича не оказалось, что привело его в ярость.
Футболист на эмоциях ударил рукой по двери и получил травму, которая выбила его на несколько недель. Босниец сломал пястную кость кисти. Польское издание Weszlo назвало эту травму "самой глупой из всех, что известно на уровне высшего дивизиона Польши".
Саид Хамулич выступал за "Локомотив" на правах аренды в сезоне-2023/24.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.
Экс-игрок "Локомотива" Хамулич сломал сам себе руку в порыве ярости из-за решения тренера
Бывший нападающий "Локомотива" Саид Хамулич сломал руку, когда не услышал своего имени в стартовом составе на игру.
Фото: IMAGO