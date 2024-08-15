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Сын Роналдиньо покинул "Барселону" ради английского "Бёрнли" из Чемпионшипа

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Атакующий полузащитник Жоау Мендеш, сын Роналдиньо, перешел из "Барселоны" в английский клуб из Чемпионшипа "Бёрнли".
Фото: IMAGO
По информации источника, 19-летий вингер подписал контракт до 2026 года. В "Барселону", за которую некогда играл его звездный отец, Мендеш перешел в 2023-м. В сезоне-2023/24 он сыграл всего в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Напомним, Роналдиньо выступал за каталонский клуб с 2003 по 2008 годы, вместе с сине-гранатовыми бразилец выиграл Лигу Чемпионов в 2006 году, стал обладателем престижной награды "Золотой мяч" в 2005-м. В 2002 году в составе сборной Бразилии "волшебник" стал чемпионом мира.

Источник: Globo

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