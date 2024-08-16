"Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из "Лудогорца" ко мне не обращался — а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?!", - передаёт слова Черчесова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов близок к назначению на пост главного тренера многократного чемпиона Болгарии "Лудогорца". Болгарский клуб на этой неделе уступил в отборе к Лиге чемпионов "Карабаху" из Азербайджана с общим счётом 2:7. После этого был уволен главный тренер Георги Дерменджиев.
Станислав Черчесов с июня 2024 года занимает пост главного тренера сборной Казахстана, которой в начале сентября в Лиге наций УЕФА предстоят матчи против сборных Норвегии и Словении.
Черчесов - о назначении в "Лудогорец": что за бред?! Соблюдайте информационную гигиену
Главный тренер сборной Казахстана Станислава Черчесова прокомментировал слухи о его возможном назначении в болгарский "Лудогорец".
Фото: Global Look Press