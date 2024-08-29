"Всем понятно, почему Миранчук не поедет на сентябрьские матчи сборной России: Алексей останется здесь, в Атланте, чтобы лучше адаптироваться к новой команде", - цитирует Винклера Sport24.
Напомним, что российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до конца 2027 года. Миранчук дебютировал за новый клуб в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси" (0:2), выйдя на поле во втором тайме.
В сентябре сборная России сыграет во Вьетнаме с национальной командой Таиланда и Вьетнама, Миранчук не попал в окончательный состав команды.
Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед": всем понятно, почему Миранчук не поедет на матчи сборной России
Директор по коммуникациям американской "Атланты Юнайтед" Крис Винклер объяснил, почему Алексей Миранчук не поедет на товарищеские матчи сборной России.
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