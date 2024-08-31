"Я всегда Слуцкого уважал. Разговаривал с ним пару раз и всегда считал его хорошим тренером. Да, одно время пошла его ютуберская карьера, поэтому, наверное, многие люди немного поменяли свое мнение насчет него. Но он ушел в Китай и доказывает, что в порядке. И меня, если честно, это не удивило", - цитирует Якубко "РБ Спорт".
Экс-наставник "Москвы", ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил клуб китайской Суперлиги "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года. В дебютном сезоне в Китае Слуцкий стал обладателем Суперкубка страны. В чемпионате Китая "Шанхай" Слуцкого занимает 2-е место в турнирной таблице за 6 туров до конца чемпионата.
В активе "Шанхай Шэньхуа" 61 очко в 24-х матчах. Отставание от лидирующего "Шанхай Порт" составляет 2 очка, а отрыв от 3-го места - 10 очков. Также подопечные Леонида Слуцкого продолжают выступления в Кубке Китая, где встретятся с "Шанхай Порт" на стадии полуфинала.
Якубко: когда пошла ютуберская карьера Слуцкого, многие поменяли свое мнение, но в Китае он доказывает, что в порядке
Экс-форвард "Москвы" Мартин Якубко прокомментировал результаты работы главного тренера "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого в первый сезон в Китае.
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