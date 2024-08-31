"Теперь он может играть в еврокубках. Для него поездка в Грецию – это интересная история. Надо понимать, что жизнь не заканчивается на футболе, в ней есть другие интересные вещи", – цитирует Белоуса Metaratings.ru
Федор Чалов перешел в греческий клуб летом 2024 года. Контракт подписан на 3 года. Помимо Чалова, в греческом клубе выступает другой российский футболист — Магомед Оздоев.
В новом розыгрыше Лиги Европы греческий ПАОК встретится со "Славией" (Чехия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Виктория Плзень" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Стяуа" (Румыния) и "РФШ" (Латвия).
Белоус: Чалов уехал в Грецию, чтобы играть в еврокубках
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказал свое мнение о переходе Федора Чалова в греческий ПАОК.
Фото: ПАОК