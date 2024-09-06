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Переходу Квинси Промеса в клуб "Дубай Юнайтед" помог Денис Глушаков

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Генеральный директор клуба "Дубай Юнайтед" Илие Чебану раскрыл подробности переговоров с нидерландским футболистом Квинси Промесом.
Фото: ФК "Дубай Юнайтед"
"Агент футболиста арендовал ему поле для тренировок, которое принадлежит нам. Сперва через этого агента решили узнать, не хочет ли Промес играть у нас. Я же подумал, лучше напрямую общаться, но Квинси не ответил. Тогда я попросил Дениса Глушакова предупредить Промеса о нашем звонке. Через некоторое время Ден написал, что можно звонить. Мы набрали, все объяснили, встретились на следующий день, договорились", - приводит слова Чебану "Матч ТВ".

О переходе Промеса в команду из Дубая было объявлено 5 сентября. Футбольный клуб "Дубай Юнайтед" выступает во втором дивизионе чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов. Сезон-2024/25 для клуба "Дубай Юнайтед" начнётся 15 сентября с гостевого матча против "Аль?Араби".

Квинси Промес с февраля 2024 года находится на территории ОАЭ, так как Нидерланды отправили запрос на экстрадицию 32-летнего футболиста в связи с вынесенными в его отношении судом обвинительными приговорами по двум уголовным делам. На данный момент этот вопрос ещё не решён.

Квинси Промес Денис Глушаков
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