"Условия контракта — конфиденциальная информация. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой. Промес очень сильно любит "Спартак"! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть Квинси, всегда есть "Спартак" и наоборот", - приводит слова Чебану "СЭ".
5 сентября пресс-служба футбольного клуба из Объединённых Арабских Эмиратов "Дубай Юнайтед" официально объявила о подписании с Квинси Промесом контракта на срок до конца сезона-2024/25. 1 июля 2024 года истёк срок действия контракта с московским "Спартаком", и 32-летний футболист приобрёл статус свободного агента.
Промес не может покинуть территорию ОАЭ с февраля 2024 года, так как Нидерланды отправили запрос в арабское государство об экстрадиции нападающего на родину в связи с вынесенными против него судебными решениями о лишении свободы с общим сроком на 7,5 лет.
Гендиректор "Дубай Юнайтед" - о возвращении Промеса в "Спартак": он любит ромбик
Генеральный директор футбольного клуба "Дубай Юнайтед" Илие Чебану прокомментировал возможность возвращения нидерландского футболиста в московский "Спартак".
Фото: ФК "Дубай Юнайтед"