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В Казахстанской федерации футбола подтвердили, что Зайнутдинов летом мог стать игроком "Зенита"

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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов подтвердил, что полузащитник стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов этим летом мог перейти в петербургский "Зенит".
Фото: Getty Images
"Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиера, сделанные осознанно. В итоге Зайнутдинов остался в "Бешикташе". Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиер правильно делает — как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идет. Но я поддержал бы его трансфер в "Зенит", - приводит слова Барменкулова "СЭ".

Бахтиер Зайнутдинов является футболистом турецкого "Бешикташа". Стамбульский клуб выкупил казахстанского хавбека у московского ЦСКА в августе 2023 года за 4,5 млн евро. За это время полузащитник принял участие в 37 матчах (в среднем, 57,9 мин. за игру), в которых забил 1 гол и получил 5 жёлтых карточек.

По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с "Бешикташем" рассчитано до 30 июня 2027 года.

Зенит Бахтиер Зайнутдинов
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