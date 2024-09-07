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Глушаков оценил возможность перехода Квинси Промеса в "Химки"

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил возможность перехода Квинси Промеса в подмосковную команду.
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"
"Думаю, он (Промес) не перейдет в "Химки". В России он пойдет только в "Спартак". Кого следующим буду устраивать? Знаете, я еще поиграю сам. Вот закончу и тогда буду "устраивать", цитирует Глушакова Sport24.

5 сентября бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес на правах свободного агента заключил соглашением с клубом "Дубай Юнайтед", который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов. Срок соглашения между игроком и клубом рассчитан на один сезон. Позже стало известно, что руководство футбольного клуба и 32-летнего голландца друг с другом связал бывший партнёр Промеса, полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков.

Квинси Промес Денис Глушаков
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