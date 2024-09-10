"Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой?то момент времени "Сьон" был на слуху, но сейчас мне что?то трудно сказать. Я читал, что команда только вышла, имеет самый маленький бюджет и все на этом", — сказал Аршавин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
9 сентября было официально объявлено, что полузащитник сборной России Антон Миранчук на правах свободного агента подписал контракт, рассчитанный на два сезона, с швейцарским футбольным клубом "Сьон". Последним клубом 28-летнего футболиста был московский "Локомотив", срок действия контракта с которым истёк 1 июля.
"Сьон" в прошлом сезоне вернулся в элитный дивизион чемпионата Швейцарии. В нынешнем сезоне команда, набрав после шести туров десять очков, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства. Кроме того, "Сьон" вышел в 1/16 финала Кубка Швейцарии.
Аршавин - о переходе Миранчука в "Сьон": думаю, что даже Антон не знал такой команды
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал переход российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский "Сьон".
Фото: Дмитрий Голубович / "Чемпионат"