Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Латвия
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Ирландия
0 - 2 0 2
ГрецияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
МальтаЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
ФинляндияЗавершен
Албания
0 - 1 0 1
ГрузияЗавершен
Северная Македония
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Венгрия
0 - 0 0 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Чехия
3 - 2 3 2
УкраинаЗавершен
Нидерланды
2 - 2 2 2
ГерманияЗавершен

Черчесов высказался о возможной натурализации российского нападающего для выступления за сборную Казахстана

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации российского форварда Идриса Умаева.
Фото: Казахстанская федерация футбола
25-летний нападающий "Актобе" в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах и отметился шестью забитыми мячами.

- У Умаева в настоящий момент нет паспорта, поэтому я отвечаю за казахов. Хороший парень, но на сегодняшний день он в отдаленных списках, — цитирует российского специалиста Kazfootball.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана в начале июня, на этом посту он сменил Магомеда Адиева. Под руководством российского специалиста Казахстан провел два матча - против Норвегии (0:0) и Словении (0:3).

Станислав Черчесов Сборная Казахстана
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится