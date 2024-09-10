Черчесов высказался о возможной натурализации российского нападающего для выступления за сборную Казахстана

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной натурализации российского форварда Идриса Умаева.

Фото: Казахстанская федерация футбола

25-летний нападающий "Актобе" в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах и отметился шестью забитыми мячами.



- У Умаева в настоящий момент нет паспорта, поэтому я отвечаю за казахов. Хороший парень, но на сегодняшний день он в отдаленных списках, — цитирует российского специалиста Kazfootball.



Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана в начале июня, на этом посту он сменил Магомеда Адиева. Под руководством российского специалиста Казахстан провел два матча - против Норвегии (0:0) и Словении (0:3).