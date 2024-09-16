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Российский арбитр Карасев рассказал об общении с Роналду во время матча

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Сергей Карасев, российский футбольный судья, рассказал о своей работе на матче чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Аль-Наср"
Напомним, встреча прошла на прошлой неделе и завершилась со счетом 1:1. Карасев был главным арбитром этого матча.

- Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за "Реал". Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал, - цитирует Карасева "Матч ТВ".

39-летний Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. За это время португальский футболист провел за "Аль-Наср" 69 матчей во всех турнирах, забил 62 гола и сделал 17 ассистов на своих партнеров. Его контракт с клубом действует до лета следующего года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Сергей Карасев Криштиану Роналду Аль-Наср
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