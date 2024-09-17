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Денис Черышев может продолжить карьеру в Армении

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33-летний российский полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в чемпионате Армении.
Фото: ФК "Венеция"
Сообщается, что Денис Черышев в настоящее время ведет переговоры с армянским клубом "Ноа".

В прошлом сезоне команда из Еревана заняла второе место в чемпионате страны. В текущем сезоне "Ноа" провёл в Премьер-Лиге Армении три матча, в которых одержал две победы и один раз проиграл. Кроме того, армянский клуб преодолел четыре квалификационных раунда Лиги конференций и пробился в общий этап, в котором стартует 3 октября домашним матчем с чешским клубом "Млада-Болеслав".

Россиянин с 1 июля находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была итальянская "Венеция", в которой хавбек провёл 2 сезона. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тыс. евро.

Источник: Armenie Football

Денис Черышев Ноа
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