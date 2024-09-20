"Это правда, что мою речь на русском делали с помощью искусственного интеллекта. Это действительно журналисты из России, но кто эти люди, и как их зовут, я не знаю. Но все хорошо, в суд на этих людей я подавать не буду", - приводит слова Константина Sport24.
В начале сентября в швейцарский "Сьон" на правах свободного агента перешёл полузащитник сборной России Антон Миранчук. Контракт между 28-летним полузащитником и футбольным клубом рассчитан на два сезона.
С момента перехода российского хавбека "Сьон" провёл одну игру - 13 сентября во втором раунде Кубка Швейцарии. Миранчук не был включён в заявку команды, она одержала победу над клубом "Янг Феллоуз Ювентус" со счётом 2:0.
Президент "Сьона": журналисты из России делали мою речь на русском с помощью искусственного интеллекта
Кристиан Константин, президент швейцарского футбольного клуба "Сьона", утверждает, что журналисты из России воссоздали его речь на русском языке с помощью искусственного интеллекта.
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