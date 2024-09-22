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Президент "Сьона": думаю, Миранчук выйдет на поле в матче с "Лугано" с первых минут

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Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил, что Антон Миранчук может дебютировать за швейцарский клуб в сегодняшнем матче.
Фото: ФК "Сьон"
"Тренер мне сказал, что за 10 дней работы с Миранчуком его состояние значительно улучшилось. Сегодня он может рассчитывать на Антона в основном составе. Думаю, россиянин выйдет на поле с первых минут", - цитирует Константина Sport24.

Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до конца сезона-2025/2026.

Сегодня, 22-го сентября, "Сьон" сыграет с "Лугано" в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 6-ти сыгранных туров команда Антона Миранчука располагается на 7-й строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата с 10-ю очками. "Лугано" занимает 3-е место и имеет на три набранных очка больше.

Сьон Антон Миранчук
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