"Тренер мне сказал, что за 10 дней работы с Миранчуком его состояние значительно улучшилось. Сегодня он может рассчитывать на Антона в основном составе. Думаю, россиянин выйдет на поле с первых минут", - цитирует Константина Sport24.
Российский полузащитник Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до конца сезона-2025/2026.
Сегодня, 22-го сентября, "Сьон" сыграет с "Лугано" в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 6-ти сыгранных туров команда Антона Миранчука располагается на 7-й строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата с 10-ю очками. "Лугано" занимает 3-е место и имеет на три набранных очка больше.
Президент "Сьона": думаю, Миранчук выйдет на поле в матче с "Лугано" с первых минут
Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил, что Антон Миранчук может дебютировать за швейцарский клуб в сегодняшнем матче.
Фото: ФК "Сьон"