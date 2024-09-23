"Мохамед постепенно адаптируется, он недавно провел на поле 90 минут, забил победный гол. Все им очень довольны. Пару дней назад разговаривал с президентом клуба - он сказал, что они в восторге от Конате. Среди звезд мирового футбола Мохамед там не затерялся", - заявил Селюк.
Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" в статусе свободного агента летом текущего года. В конце августа нападающий подписал контракт с клубом "Эр Рияд" из чемпионата Саудовской Аравии. В 4-х матчах на старте чемпионата Конате забил 1 мяч. "Эр Рияд" с 7-ю очками после 4-х туров занимает 8-е место в турнирной таблице Саудовской Про-лиги.
В ближайшем туре "Эр Рияд" сыграет на выезде с клубом "Аль-Фейха", в составе которого с лета текущего года выступает экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг. Матч пройдет в воскресенье, 29-го сентября.
Источник: "РБ Спорт"
Селюк: президент клуба сказал, что они в восторге от Конате. Среди звезд мирового футбола Мохамед там не затерялся
Дмитрий Селюк, агент экс-форварда "Ахмата" Мохамеда Конате прокомментировал дебют своего клиента в саудовской Про-лиге в составе "Эр Рияда".
Фото: официальный сайт РПЛ