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Владелец "Паниониоса": сегодня Черышев пройдет медосмотр и после этого подпишет контракт

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Владелец греческого "Паниониоса" Константинос Рупцос заявил, что Денис Черышев в ближайшее время присоединится к клубу.
Фото: РФС
"Сегодня Черышев пройдет медосмотр, а также эргометрические тесты и после этого подпишет контракт. Денис принял наше предложение, так как хочет жить в Афинах со своей семьей и играть за самый старейший клуб Греции — "Паниониос", - цитирует Рупцоса "Матч ТВ".

В прошлом сезоне Денис Черышев провел за итальянскую "Венецию" из Серии Б во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 500 тысяч евро.

Ранее агент россиянина заявил, что в летнее трансферное окно ни один российский клуб не проявил интерес к полузащитнику. Черышев ранее выступал за мадридский "Реал", "Валенсию", "Вильярреал" и "Севилью". На счету Дениса 33 матча за сборную России и 12 забитых мячей.

Паниониос Денис Черышев Зарубежные трансферы
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