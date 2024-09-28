"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за три тура до финиша

Команда "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, вышла на 1-е место чемпионата Китая за три тура до финиша.

Фото: ФК "Рубин"

Клуб из Шанхая в 27-м туре играли против "Циндао Хайню". Матч складывался непросто, подопечные Леонида Слуцкого больше половины встречи играли в меньшинстве, но всё-таки смогли забить один гол и взять важные три очка.



Благодаря победе "Шанхай Шэньхуа" выше на первое место китайской Суперлиги, однако у ближайших соперников клуба "Шанхай Порт" есть одна игра в запасе. Разница между командами составляет всего одно очко. Последний 30-й тур состоится 2 ноября.