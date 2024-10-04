"Станислав Саламович действительно строгий и суровый тренер. У него дисциплина на первом месте. Я под его руководством провёл только два матча. Мне немного тяжеловато было играть после травмы, поэтому ещё не до конца понял его требования. Но дальше думаю, что будет всё хорошо", - приводит слова Самородова Legalbet.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу в июне 2024 года. Под его руководством казахи в сентябре провели два матча в Лиге наций УЕФА - против команд Норвегии (ничья 0:0) и Словении (поражение 0:3). На данный момент казахстанская сборная с одним очком занимает последнее четвёртое место в группе 3 Лиги В.
В октябре подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Австрии (10-го числа на выезде) и сборной Словении (13-го числа дома).
Игрок сборной Казахстана: Черчесов - суровый тренер, не до конца понял его требования
Игрок грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов поделился своими впечатлениями от совместной работы со Станиславом Черчесовым.
Фото: Казахстанская федерация футбола