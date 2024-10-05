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Смородская: продление контракта говорит о высоком статусе Головина в "Монако"

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Ольга Смородская, экс-президент московского "Локомотива", высказалась о решении "Монако" продлить контракт с Александром Головиным.
Фото: ФК "Монако"
Напомним, "Монако" вчера официально сообщил о заключении нового трудового договора с российским полузащитником до 2029 года.

- Очень рада, что "Монако" продлил контракт с Головиным. Если бы он этого не заслуживал, никто бы не стал продлевать соглашение. Это говорит и о его высоком уровне игры, и о статусе. Александр хорошо ладит с командой, - передает слова Смородской "Матч ТВ".

Головин принадлежит "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. 28-летний футболист провел за монегасков 209 матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 39 ассистов на партнеров.

В текущем сезоне футболист провел четыре игры, но не отметился голевыми действиями. "Монако" занимает второе место в таблице Лиги 1, набрав в шести турах 16 очков.

Ольга Смородская Александр Головин Монако Лига 1
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