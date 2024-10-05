Напомним, "Монако" вчера официально сообщил о заключении нового трудового договора с российским полузащитником до 2029 года.
- Очень рада, что "Монако" продлил контракт с Головиным. Если бы он этого не заслуживал, никто бы не стал продлевать соглашение. Это говорит и о его высоком уровне игры, и о статусе. Александр хорошо ладит с командой, - передает слова Смородской "Матч ТВ".
Головин принадлежит "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. 28-летний футболист провел за монегасков 209 матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 39 ассистов на партнеров.
В текущем сезоне футболист провел четыре игры, но не отметился голевыми действиями. "Монако" занимает второе место в таблице Лиги 1, набрав в шести турах 16 очков.
Смородская: продление контракта говорит о высоком статусе Головина в "Монако"
Ольга Смородская, экс-президент московского "Локомотива", высказалась о решении "Монако" продлить контракт с Александром Головиным.
Фото: ФК "Монако"