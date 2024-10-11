Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Эстония
19:00
АзербайджанНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ГерманияНе начат
Чехия
21:45
АлбанияНе начат
Словакия
21:45
ШвецияНе начат
Украина
21:45
ГрузияНе начат
Венгрия
21:45
НидерландыНе начат
Турция
21:45
ЧерногорияНе начат
Исландия
21:45
УэльсНе начат

Камоцци: у Миранчука в "Атланте" партнеры низкого уровня. У него нет Месси, Суареса и Бускетса, чтобы строить игру

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Атланты Юнайтед" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Выиграет ли Миранчук трофей в США? Это будет сделать очень сложно. У Миранчука в "Атланте" партнеры низкого уровня. У него нет на поле Месси, Суареса и Бускетса, чтобы строить игру", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Полузащитник провел за клуб из МЛС во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца 2027 года.

После 33-х сыгранных туров "Атланта Юнайтед" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37-ю очками и отстает от "зоны плей-офф" на три очка.

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Франко Камоцци
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится