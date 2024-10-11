"Выиграет ли Миранчук трофей в США? Это будет сделать очень сложно. У Миранчука в "Атланте" партнеры низкого уровня. У него нет на поле Месси, Суареса и Бускетса, чтобы строить игру", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Полузащитник провел за клуб из МЛС во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца 2027 года.
После 33-х сыгранных туров "Атланта Юнайтед" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 37-ю очками и отстает от "зоны плей-офф" на три очка.
Камоцци: у Миранчука в "Атланте" партнеры низкого уровня. У него нет Месси, Суареса и Бускетса, чтобы строить игру
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Атланты Юнайтед" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"