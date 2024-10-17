"У Мохамеда все отлично, считаю, что он уже адаптировался в Саудовской Аравии. Его дела идут хорошо - недавно за сборную забил. Каждый гол придает ему уверенность", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Форвард сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В августе 26-лений нападающий подписал контракт с клубом "Эр-Рияд" из чемпионата Саудовской Аравии.
В первых 7-ми матчах за новый клуб в чемпионате и Кубке Короля Саудовской Аравии Конате отметился 1-м голом и 1-й результативной передачей. После 6-ти туров "Эр-Рияд" с 10-ю очками занимает 7-е место в чемпионате.
Агент Селюк рассказал, как обстоят дела экс-форварда "Ахмата" Конате в Саудовской Аравии
Дмитрий Селюк, агент экс-нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате, рассказал о первых месяцах своего клиента в новом клубе.
Фото: официальный сайт "Ахмата"