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Сёмин: в "Сьоне" рассчитывали, что придет Миранчук - и сразу будет чудо. Антону же надо набрать кондиции

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Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал выступление в составе швейцарского клуба "Сьон" российского полузащитника Антона Миранчука.
Фото: IMAGO
"Матчи "Сьюна" смотрю, слежу за Антоном. Очень сложно ответить, в чем проблема, не находясь на месте. Какие-то проблемы у команды явно есть. Антону же надо поднять свой уровень, набрать кондиции. Очевидно, в клубе рассчитывали, что он придет - и сразу будет чудо. Вот когда Антон начнет зарабатывать очки, тогда и у команды будет успех", - приводит слова Семина "ВсеПроСпорт".

Российский полузащитник Антон Миранчук в сентябре 2024 года в статусе свободного агента подписал двухлетний контракт с швейцарским клубом "Сьон". После своего перехода игрок сборной России по футболу принял участие в 4 матчах, в которых результативными действиями не отметился, но получил 1 жёлтую карточку.

"Сьон" за 10 туров в чемпионате Швейцарии набрал 12 очков, которые на данный момент позволяют занимать в турнирной таблице седьмое место из десяти. Ближайшая игра команды Антона Миранчука запланирована на 27 октября, когда дома в 11-м туре "Сьон" встретится с "Санкт-Галленом".

Юрий Семин Антон Миранчук Сьон
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