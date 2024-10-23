"Миранчук осознанно перешёл в "Сьон". Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать", — приводит слова Шпинёва Metaratings.
Антон Миранчук на правах свободного агента в сентябре 2024 года подписал двухлетний контракт с швейцарским "Сьоном". С момента своего перехода россиянин принял участие в 4 официальных матчах, в которых получил одну жёлтую карточку, а результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 млн евро.
По сообщениям СМИ, в это летнее трансферное окно, помимо московского "Локомотива", который хотел продолжить сотрудничество, предметный интерес к полузащитнику предъявлял московское "Динамо", но стороны не заключили сделку из-за финансовых разногласий.
Агент Миранчука: наш расчёт, что через год-полтора Антона купит итальянский клуб за 5-8 млн евро
Вадим Шпинёв, агент Антона Миранчука, рассказал о карьерных планах российского полузащитника после переход в швейцарский "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"